Çin'in Guangzhou kentinde devam eden 134. Kanton Fuarı'nda 1.000 drone ile yapılan gösteriye dair çeşitli görüntüler paylaşıldı. Fuar, yurtdışından gelen katılımcılar ve alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kanton Fuarı'nda 1.000 drone ile yapılan gösteri

1. Kanton Fuarı'nın dış mekanından çeşitli görüntüler

5. 134. Kanton Fuarı kutlamasında 1.000 drone ile yapılan gösteriden çeşitli görüntüler

Kanton Fuarı olarak da bilinen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Çin'in Guangzhou kentinde devam ediyor.

Yurtdışından gelen katılımcı ve alıcılar, fuarın açılımı ve kapsayıcılığı karşısında hayran kaldıklarını dile getirerek, fuarın her tür tedarikçi için iyi bir fırsat olduğunu belirtiyor.

"Bu fuar tüm tedarikçiler için iyi bir şans. Çok büyük bir şans. Çünkü şu anda ürün satın almak için dünyanın dört bir yanından Çin'e geliyorlar. Fuar sırasında farklı ülkelerden, farklı milletlerden insanların buraya geldiğini görebilirsiniz."

"Kanton Fuarı dünyanın en büyük fuarı. Dolayısıyla Mısırlı şirketlerin Kanton Fuarı'ndaki Mısır pavyonuna katılmaları iyi bir fırsat."

"Türk ürünlerini tanıtmak, Çinli firmalar ve diğer yabancı şirketlerle yeni işbirlikleri kurmak için tüm üyelerimiz bu fuara katılıyor."

Etkinlikte 43 ülke ve bölgeden 650 işletme de dahil olmak üzere 28.000'i aşkın katılımcı yer alacak.

Etkinlikte 43 ülke ve bölgeden 650 işletme dahil olmak üzere 28.000'den fazla katılımcı yer alıyor.

1957 yılından itibaren yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)