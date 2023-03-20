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Çin'de İmalat Sektörünün Akıllı ve Dijital Dönüşümü Hız Kesmiyor

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Çin'de İmalat Sektörünün Akıllı ve Dijital Dönüşümü Hız Kesmiyor

GUANGZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki GAC Motor şirketinin atölyesi görülüyor, 20 Mart 2023. Guangdong eyaletinde son yıllarda, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek üzere imalat sektörünün akıllı ve dijital dönüşümü hızlandırıldı.

GUANGZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki GAC Motor şirketinin atölyesi görülüyor, 20 Mart 2023.

Guangdong eyaletinde son yıllarda, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek üzere imalat sektörünün akıllı ve dijital dönüşümü hızlandırıldı.

Eyalette şu an itibariyle kararlaştırılan sayının üzerinde 67.000 adet sanayi işletmesi ve 69.000 adet yüksek teknoloji işletmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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