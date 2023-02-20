Çin'e Dönen Kurtarma Ekipleri Havaalanında Alkışlarla Karşılandı

Çinli sivil yardım kuruluşu Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, depremin vurduğu Türkiye'de kurtarma görevini tamamladıktan sonra Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Baiyun Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Ekip, arkadaşları, aileleri, Guangzhou'daki Türkiye Başkonsolosluğu çalışanları ve Guangzhou'da yaşayan Türk iş insanları ve öğrencileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

SES 1 (Çince): GUO TAİWEİ, Guangdong'daki Mavi Gök Kurtarma Ekibi:

"8 Şubat'tan bu yana toplamda 341 üyemizi kurtarma operasyonları için Türkiye'ye gönderdik. Topladığımız verilere göre 8 kişiyi enkaz altından sağ kurtardık ve 138 kişinin cenazesini bulduk."

SES 2 (Çince): OSMAN YARDIMCI, Guangzhou'daki Türk iş insanı:

"Bugün Mavi Gök Kurtarma Ekibi'ni karşılamak için buradayız. Çin'deki tüm kurtarma ekiplerine Türkiye'ye yardım ettikleri için teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bence Çin ve Türkiye bir ailedir. Çin ve Mavi Gök'e (Kurtarma Ekibi) teşekkürler. Çin ve Türkiye bir ailedir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)