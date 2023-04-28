133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın İkinci Aşamasında Değeri 4,5 Milyar Doları Aşan İhracat Anlaşmaları İmzalandı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde gerçekleşen ve ikinci beş günlük aşaması Perşembe günü sona eren 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda (Kanton Fuarı) yoğun trafik ve iş faaliyeti görüldü.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti'nin Guangzhou şehrinde düzenlenen ve Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 133. oturumunun ikinci devresinde bir ziyaretçi bahçe ürünlerini kontrol ediyor, 23 Nisan 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde gerçekleşen ve ikinci beş günlük aşaması Perşembe günü sona eren 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda (Kanton Fuarı) yoğun trafik ve iş faaliyeti görüldü.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü Shu Jueting, düzenlediği basın toplantısında, ikinci devrede fuara yapılan ziyaret sayısının Çarşamba günü itibariyle 815.000'e ulaştığını ve değeri 4,5 milyar ABD dolarını aşan ihracat anlaşmalarının imzalandığını söyledi.

Fuarın, 12.000'den fazla firmanın yer aldığı ikinci devresinde dayanıksız tüketim malları, hediyelik eşya ve ev aksesuarları sergilendi. Düşük karbonlu ürünler ilgi odağı oldu ve bazı ürünler tek seferde 1 milyon doların üzerinde anlaşmalarla satıldı.

Verilere göre, bu yıl yeni açılan anne ve bebek ürünleri bölümü, Çarşamba günü itibarıyla, 110 milyon dolara ulaşan anlaşmalarla beklenenden daha iyi sonuçlara ulaştı.

Çevrimiçi fuara Çarşamba gününe kadar yüzde 91'i yurt dışından olmak üzere 390.000'den fazla alıcı katıldı.

Shu, Kanton Fuarı'nın 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek üçüncü devresinde giyim, ayakkabı, kırtasiye, gıda ve tıbbi ürünlerin sergileneceğini söyledi.