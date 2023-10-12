Albüm: 4. Asya Paralimpik Oyunları'nın Meşale Ateşi Yakıldı
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GUANGZHOU, 12 Ekim (Xinhua) -- 4. Asya Paralimpik Oyunları, 22-28 Ekim tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou kenti ile eyaletteki diğer ortak ev sahibi kentlerde gerçekleştirilecek.
GUANGZHOU, 12 Ekim (Xinhua) -- 4. Asya Paralimpik Oyunları, 22-28 Ekim tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou kenti ile eyaletteki diğer ortak ev sahibi kentlerde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel