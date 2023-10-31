Çin'de düzenlenen 134. Kanton Fuarı başladı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın üçüncü aşaması başladı. Fuar, 4 Kasım'a kadar devam edecek ve 515.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 134. Kanton Fuarı'nın üçüncü aşamasında bir giyim standını ziyaret eden yabancı bir alıcı, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Salı günü başlayan 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın üçüncü aşaması 4 Kasım'a kadar devam edecek. Etkinlik toplam 515.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 134. Kanton Fuarı'nın üçüncü aşamasında iş görüşmesi yapan katılımcılar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 134. Kanton Fuarı'nın üçüncü aşamasında iş görüşmesi yapan yabancı katılımcılar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 134. Kanton Fuarı'nın üçüncü aşamasında iş görüşmesi yapan yabancı katılımcılar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 134. Kanton Fuarı'nın üçüncü aşamasında bir giyim standını ziyaret eden yabancı bir alıcı, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)