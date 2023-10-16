Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) Başladı

Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134. oturumu Guangzhou'da başladı. Fuar, dünyanın dört bir yanından katılımcıları çekiyor.

1. Kanton Fuarı'nın dış mekanından çeşitli görüntüler

3. Kanton Fuarı'nın dış mekanından çeşitli görüntüler

Kanton Fuarı diye de bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134. oturumu Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

4 Kasım'a kadar sürecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları kendine çekiyor. Fuar sözcüsü Xu Bing, 200'den fazla ülke ve bölgeden 100.000'i aşkın alıcının etkinlik için kayıt yaptırdığını söyledi.

Xu, fuarın çevrimiçi platformunun hem katılımcılara hem de alıcılara hizmet sunacağını belirtti.

Bir önceki oturumla karşılaştırıldığında, 134. oturumda sergi alanının 50.000 metrekare genişletildiği ve sergi stantlarının sayısının da 4.600 kadar arttığı belirtildi.

Etkinliğe 43 ülke ve bölgeden, aralarında 650 işletmenin temsilcilerinin de bulunduğu 28.000'i aşkın katılımcı iştirak edecek.

1957 yılında başlatılan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinde önemli bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor.

2010 yılından bu yana Kanton Fuarı'na katılan Meksikalı perakendeci Liverpool, etkinliğin iyi ürün kaynakları bulma konusunda şirkete her zaman fayda sağladığını belirtti.

"Uzun yıllardan beri Kanton Fuarı'na katılıyoruz. Fuar, daima tüm ihtiyaçlarımız için doğru kaynağı bulmamıza yardım eden büyük bir ortağımız oldu. Fuar süresince sadece satıcılarla güçlü ilişkiler kurmakla kalmadık, aynı zamanda uzun yıllar içinde harika dostluklar da kurduk. Güven ve ekip çalışmasına dayalı uzun vadeli ilişkilere inanıyoruz. Kanton Fuarı yıllar boyunca pek çok kez bunu başarmamıza yardımcı oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.(XHTV)