Çin, Kuşların Göç Yolarını Korumak İçin Ülke Genelinde Çalışma Başlattı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'deki Guangdong Neilingding-Futian Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yer alan mangrov sulak alanındaki göçmen kuşlar, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

GUANGZHOU, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin, kuşların göç yollarını korumak amacıyla ülke genelinde çalışma başlattı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai'da Cuma günü duyurulan çalışma, bu yıl 3 Mart'a rastlayan Dünya Yaban Hayatı Günü için yapılan tanıtım kampanyası kapsamında yer alıyor.

Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, kampanya çerçevesinde 2021-2035 dönemi için Jiangxi eyaletindeki Poyang Gölü de dahil olmak üzere 1.140 yeri, göçmen kuşların dinlenmesi, üremesi ve kışı geçirmesi için başlıca varış noktaları olarak belirlediği bir eylem planı yayımladı.

Planda ayrıca, göçmen kuşların yol açtığı hasara ilişkin bir tazminat mekanizması oluşturulması ile göç yollarının korunması ve restorasyonunun hızlandırılması gibi diğer çalışmalar da yer alıyor.

Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Müdür Yardımcısı Li Chunliang'a göre son 10 yılda nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri korumak için çaba gösteren Çin, yabani hayvan ve bitkileri korumak için ulusal parkların yanı sıra botanik bahçeler sistemi de kurdu.