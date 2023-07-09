Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Artıyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Çin-Rusya sınırında yer alan Manzhouli ve Suifenhe limanlarından bu yılın ilk altı ayında 2.700'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı. Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Manzhouli limanından yüzde 6,5 ve Suifenhe limanından ise yüzde 18,2 artışla 293.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyan 2.754 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirdi. Çin-Avrupa yük treni hizmeti, batı koridoru, doğu koridoru ve orta koridor olmak üzere üç ana koridora sahip. Bahsi geçen Suifenhe ve Manzhouli limanları, doğu koridoru üzerinde hizmet veriyor. Doğu koridoru esas olarak Çin'in doğusu, güneyi ve kuzeydoğusu ile Avrupa ülkeleri arasındaki mal ithalat ve ihracatına odaklanıyor. Manzhouli ve Suifenhe limanlarından geçen ve Guangzhou, Suzhou ve Çin'in dört bir yanındaki diğer kentlerden çok sayıda Avrupa ülkesine temel ihtiyaç malzemelerinin ve sanayi makineleri taşıyan 20'den fazla Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Çin-Rusya sınırında yer alan Manzhouli ve Suifenhe limanlarından bu yılın ilk altı ayında 2.700'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı.

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Manzhouli limanından yüzde 6,5 ve Suifenhe limanından ise yüzde 18,2 artışla 293.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyan 2.754 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirdi.

Çin-Avrupa yük treni hizmeti, batı koridoru, doğu koridoru ve orta koridor olmak üzere üç ana koridora sahip. Bahsi geçen Suifenhe ve Manzhouli limanları, doğu koridoru üzerinde hizmet veriyor. Doğu koridoru esas olarak Çin'in doğusu, güneyi ve kuzeydoğusu ile Avrupa ülkeleri arasındaki mal ithalat ve ihracatına odaklanıyor.

Manzhouli ve Suifenhe limanlarından geçen ve Guangzhou, Suzhou ve Çin'in dört bir yanındaki diğer kentlerden çok sayıda Avrupa ülkesine temel ihtiyaç malzemelerinin ve sanayi makineleri taşıyan 20'den fazla Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.

SES (Çince): YANG FUMİNG, Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin Suifenhe İstasyonu personeli:

"Limanımızdan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu trenleri işletirken, yeniden yükleme kapasitesini artırmayı başardık ve bu da bu limandaki taşımacılığın kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)