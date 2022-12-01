Çin Kovid-19 ile Mücadeleyi Optimize Ediyor

Çin, Omicron virüsünün patojenliğinin zayıflaması, daha fazla insanın aşılanması ve virüsü kontrol altına alma deneyiminin artması nedeniyle Kovid-19 ile mücadelesini optimize ediyor.

Çin, Omicron virüsünün patojenliğinin zayıflaması, daha fazla insanın aşılanması ve virüsü kontrol altına alma deneyiminin artması nedeniyle Kovid-19 ile mücadelesini optimize ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgeleri Çarşamba günü tüm geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. Belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanlar, düşük riskli alanlar olarak sınıflandırılacak veya düzenli kontrol önlemleri uygulayacak.

SES 1 (Çince): Bay JİA, Guangzhou sakini:

"Kapalı yönetim tedbirlerinin kaldırılmasından son derece memnunum. Salgın daha bitmiş değil. Kendimizi iyi korumalıyız."

SES 2 (Çince): Bayan Wu, Guangzhou sakini:

"Bugün kontrol tedbirleri kaldırıldıktan sonra birden kendimi rahatlamış ve çok mutlu hissettim."

Başkent Beijing de Kovid-19 kontrol tedbirlerini, halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde optimize etti.

Uygun konut siteleri için kapalı yönetim önlemlerinin zamanında kaldırılması talimatı verilirken, virüsten etkilenen süpermarketlerin bir gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açılmasına izin verildi.

Çarşamba gününden itibaren, sosyal faaliyetlere katılmayan Beijing sakinlerinin, evlerini terk etmeleri gerekmiyorsa artık topluluk nükleik asit taramalarına katılmaları gerekmiyor.

Bu, evlerinden çıkamayan yaşlılar, çocuklar ve evden çalışan veya uzaktan eğitim gören insanlar gibi grupları da kapsıyor.

Beijing yetkilileri Salı günü hastanelere, Kovid-19 vakalarından etkilenmiş olsalar bile acil servis ve kadın-doğum bölümleri gibi önemli bölümleri kapatmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou ve Beijing'den bildiriyor.(XHTV)