Çin İthalat ve İhracat Fuarı Bu Yıl Fiili Katılımla Düzenleniyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen ve Kanton Fuarı diye de bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 133'üncüsünü ziyaret eden insanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

GUANGZHOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda fiili katılımlı etkinlikler Cumartesi günü başladı.

Uzun yıllardır devam eden ve Kanton Fuarı diye de bilinen etkinlik, 3 bölümden oluşuyor. Fuar 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sergi alanının büyüklüğü ve katılımcı sayısının rekor seviyede olduğu fuar, Avrupa ve ABD'deki pazarlar ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki gelişmekte olan pazarları kapsayan 220'den fazla ülke ve bölgeden alıcıları ağırlıyor.

Bu yılki 1.5 milyon metrekarelik fuar alanında, yaklaşık 35.000 katılımcı için 70.000'e yakın stant bulunuyor.

İhracat bölümünde, önde gelen marka veya teknolojilere sahip yaklaşık 5.700 firma yer alacak. İthalat bölümünde ise ABD, Kanada, İtalya, Almanya ve İspanya gibi 40 ülke ve bölgeden 508 şirket bulunacak.

İlki 1957'de gerçekleştirilen ve yılda iki defa düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi kabul ediliyor.