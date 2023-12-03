Xinhua, yabancı medya kuruluşlarıyla işbirliğini artırmak için anlaşmalar imzaladı

GUANGZHOU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, Cumartesi günü yabancı medya kuruluş ve kurumlarıyla haber alışverişi, personel değişimi, ziyaretler ve entegre medya gelişimi gibi alanlarda işbirliğini artırmak hedefiyle çeşitli anlaşmalar imzaladı.

İmza töreni, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, 2-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi sırasında yapıldı.

Törene Xinhua Başkanı Fu Hua'nın yanı sıra Arjantin, Filipinler, Rusya, Burundi ve Barbados'tan medya kuruluşları ile devlet dairelerinin temsilcileri katıldı.

Medya kuruluşlarının temsilcileri, anlaşmalarla elde edecekleri fırsatı Xinhua ve diğer Çin medya kuruluşlarıyla etkileşim, karşılıklı öğrenme ve tatbiki işbirliğini güçlendirmek için değerlendirmek istediklerini belirtti. Temsilciler, bu sayede Çin'i daha fazla ve kapsamlı şekilde anlayabileceklerini, ayrıca çeşitli ülkeler arasında halklar arası ilişkilerin artırılmasına ve dünya barışı ile kalkınmasının desteklenmesine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Arjantin Haber Ajansı Telam'ın Başkanı Maria Bernarda Llorente, Xinhua ile imzalanan anlaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, iki ülke arasında kurulacak daha güçlü bir medya işbirliğinin iki halk arasındaki karşılıklı güven ve bağların güçlendirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Filipinler Haber Ajansı Başkanı Luis Ausan Morente de ajansı ile Xinhua arasında iletişim ve işbirliğini artırmak için daha fazla personel değişimi ve ziyaretin yapılması temennisinde bulundu.

Rus Rossiyskaya Gazeta'nın Genel Müdür Yardımcısı Andrey Pershin, Xinhua ile imzalanan anlaşmanın işbirliği için yeni olanaklar yarattığını vurgulayarak Rus okuyucuların Çin siyaseti, kültürü, sporu, bilim ve teknolojisiyle ilgili haberlere büyük ilgi duyduğunu belirtti.

Burundi Basın Yayın Genel Müdürü Louis Kamwenubusa ise zirvenin çeşitli ülkelerden medya kuruluşlarının etkileşimi için fırsatlar yarattığını ve bu tür etkileşimlerin küresel medyanın kalkınmasını artıracağını ifade etti.

Barbados Hükümeti Enformasyon Servisi'nin Baş Enformasyon Yetkilisi Tyson Anthony Henry de iki ülkenin zirveyi personel ve teknoloji etkileşimini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirmesini umduğunu söyledi.

Xinhua bugüne kadar medya kuruluşları, devlet daireleri ve yüksek öğrenim kurumları da dahil olmak üzere dünya genelinde 3.600'den fazla kurumla işbirliği anlaşması imzaladı.

"Küresel güvenin artırılması, medya gelişiminin teşvik edilmesi" temalı 5. Dünya Medya Zirvesi'ne, 197 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşları, Çin'deki devlet kurumları ve diplomatik misyonlar, BM kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de dahil olmak üzere 101 ülke ve bölgeden 450'den fazla kişi katılıyor.