Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı

Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134. oturumu Guangzhou'da başladı. Fuar, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları çekiyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın düzenlendiği alanın dış mekanı görülüyor, 14 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- Kanton Fuarı diye de bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134. oturumu Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

4 Kasım'a kadar sürecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları kendine çekiyor. Fuar sözcüsü Xu Bing, 200'den fazla ülke ve bölgeden 100.000'i aşkın alıcının etkinlik için kayıt yaptırdığını söyledi.

Xu, fuarın çevrimiçi platformunun hem katılımcılara hem de alıcılara hizmet sunacağını belirtti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndan bir görünüm, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Amerikalı bir katılımcıdan ürünler hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın uluslararası pavyonunda iş görüşmesi yapan katılımcılar, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın katılımcıları görülüyor, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki bir elektrikli küçük ev aletleri standında iş görüşmesi yapan yabancı bir alıcı, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda fotoğraf çektiren Brezilyalı alıcılar, 15 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)