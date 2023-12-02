ABD, yapay zeka çipi üreten Biren'i kara listeye aldı

ABD, Çin menşeili yapay zeka çipi üreten Biren'i ambargo listesine ekledi. Biren Technology, Guangzhou hükümeti tarafından desteklenen yatırımcılardan 2 milyar Yen tutarında bir yatırım elde etti.

Çin menşeili ürünlere ambargo uygulayan ABD, geçtiğimiz aylarda yapay zeka çipi üreten Biren'i de kara listeye aldı. Yakın zamanda Biren Technology, yakın zamanda Guangzhou hükümeti tarafından desteklenen yatırımcılardan 2 milyar Yen (yaklaşık 280 milyon ABD Doları) tutarında bir yatırım elde ettiklerini açıkladı.

Yapay zeka çipleri için yeni dönem: Biren Technology yatırım aldı

Çin'e yapay zeka çipi ihracatını yasaklayan ABD, başta Nvidia olmak üzere birçok şirketin gelirlerinin düşüşüne sebep oldu. Çip ithalatı konusunda sorun yaşayan Çinli teknoloji firmaları, Biren Technology gibi alternatiflere yönelmeye başladı.

Nvidia'nın en büyük rakiplerinden biri olan Biren'in finansman konusundaki çalışmaları, Çin teknoloji sektöründe büyük bir değişim olarak görülüyor. aidu gibi büyük firmalar, ABD'nin Çin'in en son teknolojiye sahip yarı iletken teknolojisine erişimine yönelik artan kısıtlamalarına yanıt olarak yerli yapay zeka çipi üreticilerine yöneliyor.

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Biren'in karşılaştığı en önemli zorluk, yapay zeka çiplerinin Çin merkezli SMIC'den istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Bunun için Biren'in BR104 ASIC'ini SMIC'in 2. nesil 7nm sınıfı proses teknolojisine göre yeniden tasarlaması veya sıfırdan yeni bir çip geliştirmesi gerekiyor. SMIC tarafından üretilen Biren ASIC'in TSMC tarafından üretilen BR104 kadar rekabetçi olup olmayacağı henüz bilinmediğini belirtelim.

ABD'nin genel olarak Çin'in yarı iletken endüstrisine, özel olarak da yapay zeka ve HPC işlemcilerine yönelik baskısının ışığında Çinli yatırımcılardan ek fon alma konusunda Biren yalnız değil. Bloomberg'in yayınladığı habere göre, Moore Threads gibi kara listeye alınan diğer Çinli girişimler de ilgi ve yatırım kazanıyor.