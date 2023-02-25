Çin'in İşbirliği Bölgeleri, Finansal Dışa Açılmayı Artıracak

GUANGZHOU, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve dört kurum, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Qianhai ve Hengqin bölgelerinde finansal reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesine yönelik önlemler açıkladı.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Qianhai bölgesindeki bir işlem merkezinin inşaat sahasında çalışan işçiler, 8 Eylül 2021. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

GUANGZHOU, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve dört kurum, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Qianhai ve Hengqin bölgelerinde finansal reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesine yönelik önlemler açıkladı.

Çin Merkez Bankası ile bankacılık ve sigorta, menkul kıymetler ve döviz düzenleyici kurumlarının yanı sıra Guangdong eyalet hükümeti Perşembe günü, Shenzhen'in Qianhai bölgesinin 2025'e kadar Hong Kong'un finans piyasasıyla üst düzey karşılıklı bağlantı gerçekleştirmesini destekleyecek 30 önlem duyurdu.

Bu önlemler, 2035'e kadar Qianhai Shenzhen- Hong Kong Modern Hizmet Sektörü İşbirliği Bölgesi dahilinde uluslararası standartlara uygun bir finansal kural sisteminin ve dünya çapında bir finansal ortamın oluşturulmasını amaçlıyor.

Merkez bankasının Shenzhen'deki alt şubesi, Shenzhen ile Hong Kong arasındaki finansal işbirliğinin derinleştirilmesine odaklanan yeni açıklanan önlemlerin işletmelerin kredi finansmanı gerçekleştirmesini sağlarken, Hong Kong sakinlerinin ana karadaki bankalarda hesap açmalarına yardımcı olacağını ve kredi raporlama işbirliğini artıracağını söyledi.

Önlemler, sınır ötesi ticaret ve yatırımın yanı sıra yeni ticaret modelleri için sınır ötesi Renminbi ödemelerine kapsamlı kolaylık getiriyor.

Verilere göre Qianhai bölgesinde Hong Kong tarafından fonlanan 2.000'den fazla finans kurumu bulunuyor.

Beş hükümet kurumu da Perşembe günü Zhuhai'nin Hengqin bölgesi ile Makao arasındaki finansal işbirliğini artıracak 30 önlem duyurdu.

Yeni önlemlere göre Hengqin'deki Guangdong-Makao Derinlemesine İşbirliği Bölgesi'nin sakinlerinin sınır ötesi işlemler, mobil ödemeler, kredi finansmanı, sigorta ve istihdam gibi geçim kaynaklarına ilişkin hizmetler kolaylaştırılacak.

Yeni önlemler Hengqin'deki turizm, ticaret ve sergi sektörlerine yönelik finansal desteğin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası finansal kiralama ve faktoringin gelişiminin teşvik edilmesini vurguluyor.

Sınır ötesi varlık transferinin kapsamını genişleten ve sınır ötesi Renminbi ödemelerini teşvik eden önlemler, Hengqin'de uluslararası standartlarla aynı düzeyde bir finansal kural sistemi oluşturmayı hedefliyor.