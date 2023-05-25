Latin Amerika ve Karayipler, Çin Yatırımında İkinci Büyük Adres Haline Geldi

GUANGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Latin Amerika ve Karayipler (LAC) bölgesi, Çin'in denizaşırı yatırımlarında ikinci en büyük adres haline geldi.

CRRC Qingdao Sifang şirketinin Çinli mühendis ve teknisyenleri, Arjantinli meslektaşlarıyla birlikte Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in yaklaşık 33 km güneyindeki Llavallol'da bir treni inceliyor, 16 Kasım 2020. (Fotoğraf: Martin Zabala/Xinhua)

GUANGZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Latin Amerika ve Karayipler (LAC) bölgesi, Çin'in denizaşırı yatırımlarında ikinci en büyük adres haline geldi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan'da Çarşamba günü düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Özel Sektör Forumu'na göre, 2022'de Çin-LAC ticareti yıllık yüzde 7,7 artışla 485,7 milyar ABD dolarına ulaştı. LAC bölgesinde, aralarında birçok özel şirketin de bulunduğu 3.000'den fazla Çinli işletme faaliyet gösteriyor.

Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) Başkan Yardımcısı Xu Lejiang, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey açılım peşinde olduğunu ve bunun LAC ülkelerine ve diğer ülkelere kesinlikle daha fazla fırsat sağlayacağını söyledi.

Xu, Çinli özel işletmelerin LAC ülkeleriyle ekonomik, ticari ve yatırım işbirliği yürütürken aynı zamanda aktif olarak sosyal sorumluluklar üstlenmesi ve Çin-LAC dostane işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Foruma ACFIC ve Guangdong eyalet yönetimi ev sahipliği yaptı.