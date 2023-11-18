2023 İnci Körfezi Uluslararası İklim Yatırımı ve Finansmanı Konferansı Başladı

Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen 2023 İnci Körfezi Uluslararası İklim Yatırımı ve Finansmanı Konferansı, iklim değişikliği sektörüne finansal kaynak sağlamayı ve yeşil, düşük karbonlu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- 2023 İnci Körfezi Uluslararası İklim Yatırımı ve Finansmanı Konferansı, Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

"Daha İyi Bir Dünya İçin İklim Finansı" temasıyla düzenlenen iki günlük etkinlik, iklim değişikliği sektörüne daha fazla finansal kaynak yönlendirerek yüksek kaliteli kalkınmayı ve ekonomi ve toplumun yeşil, düşük karbonlu dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor.

Uluslararası finans kurumları, uzmanlar ve akademisyenler, Çin'in iklim değişikliğine yönelik çözümü, küresel iklim değişikliği finans merkezinin inşası ve yeşil teknoloji inovasyonun finansal olarak desteklenmesi gibi konuları ele aldı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komite Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin, Çin'in yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasının yeni lokomotifi olarak işlev gördüğünü ve yeşil, düşük karbonlu kalkınmaya güç sağlamada bir tanıtım etkisi oluşturup öncü rol oynayabileceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Liu Jian, Xinhua'nın bir ulusal finansal bilgi platformu kurarak iklim finansı verilerinin geliştirilmesi, ESG ulusal standartlarının kurulması ve yeşil finans düşünce kuruluşu hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir dizi yenilikçi uygulama üstlendiğini kaydetti.

Konferans Guangdong yönetimi, Xinhua Haber Ajansı ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenledi.

Guangzhou'daki ana mekana ek olarak konferans, Paris, Singapur ve Dubai olmak üzere 3 yurtdışı şubede de gerçekleştirildi.