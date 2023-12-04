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5. Dünya Medya Zirvesi Guangzhou'da Başladı

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Guangzhou'da düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Zirveye 101 ülkeden 450'yi aşkın katılımcı iştirak ediyor.

GUANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- 5. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni, Pazar sabahı Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da gerçekleştirildi.

"Küresel güvenin artırılması, medya gelişiminin teşvik edilmesi" temalı zirveye 197 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşları, hükümet kurumları, Çin'deki diplomatik misyonlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgütlerden temsilciler dahil olmak üzere 101 ülke ve bölgeden 450'yi aşkın katılımcı iştirak ediyor.

Xinhua Haber Ajansı ile Guangdong ve Yunnan eyalet yönetimlerinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı zirve, 2-8 Aralık tarihlerinde Guangzhou ve Kunming kentlerinde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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