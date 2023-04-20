Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın İlk Aşaması 1,26 Milyonu Aşan Katılımcıyla Sona Erdi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen ve Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 133. oturumunu ziyaret eden insanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 20 Nisan (Xinhua) -- 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması, 1,26 milyonu aşan, beklenenden daha yüksek katılımcı sayısıyla Çarşamba günü sona erdi.

Kanton Fuarı olarak da adlandırılan ve yıllara dayanan etkinlik geçen Cumartesi günü başladı ve 5 Mayıs'a kadar üç aşamalı olarak sürecek.

15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve ev aletleri, yapı malzemeleri ve banyo ürünleri gibi kategorilerde 20 sergi alanından oluşan etkinliğin ilk aşamasında, 3.856'sı ilk kez olmak üzere 12.911 firma fiili olarak fuara katıldı.

Fuarın sözcüsü Xu Bing, 133. düzenlenen fuarın ilk aşamasında, katılımcı firmalar ve denizaşırı alıcıların fuar sonuçlarını tamamen takdir ettiklerini ve bu sonuçların genel olarak beklenenden daha iyi olduğuna inandıklarını söyledi. Xu, fuarın ikinci aşamasının da 23 Nisan'da başlayacağını belirtti.

Xu, "Alıcıları davet etmek, destek hizmetlerini optimize etmek ve dünyanın her yerinden katılımcılar ve alıcılar için daha iyi bir müzakere ve işlem ortamı sağlamak için daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

1957'de başlayan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 2020'den beri Kovid-19 önleme tedbirleri nedeniyle büyük ölçüde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen fuar, bu yıl Guangzhou'da yüz yüze etkinliklerinin tümüne yeniden başladı.