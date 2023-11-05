Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) sona erdi. Fuarda toplam 22,3 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı. Fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda 22,3 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

GUANGZHOU, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) Cumartesi günü sona erdi. Fuarda toplam 22,3 milyar ABD doları değerinde ihracat anlaşması imzalandı.

Fuar sözcüsü Xu Bing, rakamın bir önceki Kanton Fuarı'na göre yüzde 2,8 daha yüksek olduğunu söyledi.

Xu, katılımcı şirketlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerindeki iş ortaklarıyla toplam 12,27 milyar ABD doları tutarında anlaşma imzaladığını, bu rakamın bir önceki fuara kıyasla yüzde 2 artmış olduğunu belirtti.

Fuara 229 ülke ve bölgeden alıcılar çevrimiçi veya fiziki olarak katıldı. Fuarda, yurt dışından yaklaşık 198.000 alıcı fiziki olarak yer aldı. Rakam, 2019 yılında düzenlenen 126. Kanton Fuarı'na katılanlardan yüzde 6,4 daha fazla.

Xu, "Bu yıl Kanton Fuarı'na daha fazla denizaşırı ülkelerden alıcı katılarak aktif olarak sipariş verdi. Bu da işletmelerin gelecek yıl için dış ticarete olan güvenini daha da artırdı" dedi.

Yetkili, ithalat açısından ise fuarın ithalat sergisine 43 ülke ve bölgeden 650 işletmenin katıldığını ve bunların yüzde 60'ını Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinin oluşturduğunu söyledi.

1957 yılından beri yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.