Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete Başladı
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GUANGZHOU, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de otonom sürüş yapan araç Didi'nin ilk grubu, Pazartesi günü Guangzhou kentinin Huadu bölgesinde ticari tanıtım faaliyetlerine başladı.
GUANGZHOU, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de otonom sürüş yapan araç Didi'nin ilk grubu, Pazartesi günü Guangzhou kentinin Huadu bölgesinde ticari tanıtım faaliyetlerine başladı.
Kullanıcılar bu otonom yolculuk hizmetinden faydalanmak için "Didi Robotaxi" uygulaması üzerinden araç çağırabiliyor. Ödeme ise gerçek mesafeye ve kullanım süresine göre yapılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel