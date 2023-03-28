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Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete Başladı

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Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete Başladı

GUANGZHOU, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de otonom sürüş yapan araç Didi'nin ilk grubu, Pazartesi günü Guangzhou kentinin Huadu bölgesinde ticari tanıtım faaliyetlerine başladı.

Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete BaşladıÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huadu bölgesinde üzerine birden fazla sensör yerleştirilmiş Didi otonom sürüş aracı görülüyor, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) 

GUANGZHOU, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de otonom sürüş yapan araç Didi'nin ilk grubu, Pazartesi günü Guangzhou kentinin Huadu bölgesinde ticari tanıtım faaliyetlerine başladı.

Kullanıcılar bu otonom yolculuk hizmetinden faydalanmak için "Didi Robotaxi" uygulaması üzerinden araç çağırabiliyor. Ödeme ise gerçek mesafeye ve kullanım süresine göre yapılıyor.

Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huadu bölgesinde bir gözetmen Didi otonom sürüş aracındaki direksiyona dokunmadan aracın yolculuğunu takip ederken, bir yolcu ekranı kullanıyor, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huadu bölgesinde bir caddede ilerleyen Didi otonom sürüş aracı, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'de Robot Taksi Didi Ticari Faaliyete BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huadu bölgesinde direksiyona dokunmadan aracın yolculuğunu izleyen bir Didi otonom sürüş gözetmeni, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Tragger Güncel Haberler

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