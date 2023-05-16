Çin Yapımı 'Ro-Ro' Yolcu Gemisi İtalya'ya Teslim Edilmek Üzere Yola Çıktı

Çin'in güneyindeki Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nün yapay adalarının yanından geçen bir yolcu gemisi, 27 Temmuz 2018. (Fotoğraf: Hao Xiaotian/Xinhua)

GUANGZHOU, 16 Mayıs (Xinhua) -- Lüks "ro-ro" (roll-on/roll-off) yolcu gemisi Moby Fantasy, Çin'in güneyindeki Guangzhou'dan İtalya'ya doğru yola çıktı.

Guangzhou Uluslararası Tersanesi Ltd. Şti. tarafından bağımsız olarak inşa edilen, 2.500 yolcu ve yaklaşık 800 araç kapasiteli dev gemi, İtalyan nakliye şirketi Moby'ye teslim edilecek.

70.000 tonun üzerinde maksimum taşırma suyu kapasiteli Moby Fantasy, 500'den fazla kamara ve çok sayıda eğlence tesisiyle Akdeniz feribot güzergahı Livorno-Olbia'da faaliyet gösterecek.

Gemi, çevre dostu olacak şekilde tasarlandı. Üreticisinin verdiği bilgiye göre gemi, düşük yakıt tüketimi ile saatte 25 deniz miline kadar hızda seyahat edebilen son derece düşük güçlü bir motor sistemi ile donatıldı.