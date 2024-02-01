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Çin'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor. Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

Robottan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor.

Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Guangdong Güvenlik Etkinlik Teknoloji Güncel Haberler

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