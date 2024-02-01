Çin'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor. Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.
Robottan çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor.
Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)