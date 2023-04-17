133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Hızlı Bir Bakış

133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda fiili katılımlı etkinlikler Cumartesi günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde başladı.

Kanton Fuarı diye de bilinen uzun soluklu fuar, 5 Mayıs'a kadar açık kalacak ve 220'nin üzerinde ülke ve bölgeden alıcılara kapılarını açacak.

1957 yılında başlayan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yılki 1.5 milyon metrekarelik fuar alanında, yaklaşık 35.000 katılımcı için 70.000'e yakın stant bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)