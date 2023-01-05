Bahar Festivali'ndeki Seyahat Furyası Öncesinde Akıllı Hızlı Tren Sayısı Artırıldı

Çin Demiryolu Guangzhou Grup Limited Şirketi, Chunyun olarak da bilinen yaklaşan Bahar Festivali'nin seyahat furyasına daha iyi hazırlanmak için bazı akıllı Fuxing hızlı trenleri bünyesine kattı.

Çin Demiryolu Guangzhou Grup Limited Şirketi, Chunyun olarak da bilinen yaklaşan Bahar Festivali'nin seyahat furyasına daha iyi hazırlanmak için bazı akıllı Fuxing hızlı trenleri bünyesine kattı.

40 günlük seyahat sezonu Cumartesi günü başlayacak. Birçok Çinli, bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Çin Yeni Yılı için aileleriyle biraraya gelmek üzere seyahat edecek.

Yeni nesil Fuxing hızlı trenleri, akıllı ve kullanıcı dostu tasarımlarla dolu.

Trenler bu çerçevede, akıllı veri analizi, 5G teknolojisi tabanlı kablosuz ağ ve enerji tasarruflu klimalar gibi teknoloji ve hizmetler ile donatıldı.

Trenlerin yolculara daha elverişli olanaklar ve daha konforlu hizmetler sağlaması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)