Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan hortum ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hortumun önüne kattığı her şeyi uçurduğu görüldü.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu. Hortum ve dolu nedeniyle bölgede hayat durma noktasına geldi.

HORTUM, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Bölgeden gelen görüntülerde insanların hortum nedeniyle yaşadığı panik yer aldı.

ŞİDDETLİ FIRTINA DEVAM EDECEK

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.