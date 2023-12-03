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5. Dünya Medya Zirvesi Guangzhou'da Başladı

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Guangzhou'da düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni gerçekleşti. Zirveye 101 ülke ve bölgeden 450'den fazla kişi katılıyor.

GUANGZHOU, 3 Aralık (Xinhua) -- 5. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Pazar sabahı gerçekleşti.

"Küresel güvenin artırılması, medya gelişiminin teşvik edilmesi" temalı zirveye, 197 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşları, Çin'deki devlet kurumları ve diplomatik misyonlar, BM kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de dahil olmak üzere 101 ülke ve bölgeden 450'den fazla kişi katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı ile Guangdong ve Yunnan eyalet yönetimleri tarafından ortaklaşa düzenlenen zirve, 2-8 Aralık tarihlerinde Guangzhou ve Kunming kentlerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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