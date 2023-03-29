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Çin Başbakan Yardımcısı 'Çin'e Yatırım Yılı' Etkinliğine Katıldı

Çin Başbakan Yardımcısı "Çin'e Yatırım Yılı" Etkinliğine Katıldı

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GUANGZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen "Çin'e Yatırım Yılı" etkinliğinin açılış töreninde konuştu, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

GUANGZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen "Çin'e Yatırım Yılı" etkinliğinin açılış töreninde konuştu, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Guangzhou Güncel Haberler

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