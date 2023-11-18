Albüm: Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Akıllı Sürüş Teknolojisinin Son Yenilikleri Sergileniyor
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GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- 21. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı, Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.
GUANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- 21. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı, Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı. 1.132 aracın sergilendiği fuarda, akıllı sürüş teknolojisinin son yenilikleri tanıtılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel