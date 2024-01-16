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Guangzhou'da Yabancı Sermayeli İşletme Sayısı Arttı

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Çin'in güneyindeki Guangzhou metropolünde 2023 yılında tescil edilen yabancı sermayeli işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 90 artarak 6.600'ü geçti. Kentte yüksek teknolojili endüstrilerdeki yabancı sermaye de artış gösterdi.

GUANGZHOU, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou metropolünde 2023 yılında tescil edilen yabancı sermayeli işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 90 artarak 6.600'ü geçti.

Söz konusu dönemde kentin yüksek teknolojili endüstrilerinde fiili kullanımdaki yabancı sermaye bir önceki yıla göre yüzde 11,9 arttı.

2023 yılında Guangzhou'da bir dizi yüksek kaliteli yabancı yatırım projesinin de temelleri atıldı. Belediye ticaret bürosuna göre, Hyundai Motor'un ilk denizaşırı hidrojen yakıt hücresi projesi, Alman kimya devi BASF'nin Çin'in güneyindeki bölgesel merkezi ve Airbus'ın uluslararası havacılık malzemeleri dağıtım merkezi gibi projelerin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Guangzhou kenti Ocak ayında yabancı sermaye için yatırım ortamını iyileştirmek ve daha fazla yabancı yatırımcı çekmek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bu önlemler, kentte daha fazla çok uluslu şirketin bölgesel merkez kurmalarını ve yatırımlarını genişletmelerini teşvik etmeyi içeriyor. Öte yandan, kentte bu yıl uluslararası yatırım toplantıları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ve iş dünyasında personel etkileşimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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