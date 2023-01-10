Süper Lig tarihinde bir ilk! Shaocong Wu resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Guangzhou FC forması giyen Çinli stoper Shaocong Wu'yu renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, transferde hareketli günler yaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Çinli stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna katarak Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirdi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC'da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu'yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerin kullanıldı.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYECEK İLK ÇİNLİ

Başakşehir'e Guangzhou FC'den transfer olan Shaocong Wu, 1.92 boyunda ve 22 yaşında. Wu, Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu.