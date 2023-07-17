Çin'in Yeni Enerjili Araç Sektörü Hızla Büyüyor

Çin'in yeni enerjili araç (NEV) sektörü, üretim, satış, ihracat ve tüketim potansiyelinde istikrarlı artışın belirgin olduğu yeni bir yüksek kaliteli gelişim aşamasına geçti. Ülkede yeni enerjili araç üretiminde hızlı ve büyük bir büyüme görülüyor. Kümülatif yeni enerjili araç üretimi, Şubat ayında 10 milyon adedi henüz aşmışken, 3 Temmuz'da 20 milyonuncu yeni enerjili araç, Çin'in güneyindeki Guangzhou'daki üretim bandından indi. Bu, sektör için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan, kamyon üreticisi FAW Jiefang Limited Şirketi'nin akıllı fabrikasında çalışan robotlar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç (NEV) sektörü, üretim, satış, ihracat ve tüketim potansiyelinde istikrarlı artışın belirgin olduğu yeni bir yüksek kaliteli gelişim aşamasına geçti.

Ülkede yeni enerjili araç üretiminde hızlı ve büyük bir büyüme görülüyor. Kümülatif yeni enerjili araç üretimi, Şubat ayında 10 milyon adedi henüz aşmışken, 3 Temmuz'da 20 milyonuncu yeni enerjili araç, Çin'in güneyindeki Guangzhou'daki üretim bandından indi. Bu, sektör için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2023'ün ilk yarısında yeni enerjili araç üretimi, geçen yıla göre yüzde 42,4 artışla yaklaşık 3,79 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 artış göstererek yaklaşık 3,75 milyon adet oldu.

Aynı dönemde 534.000 yeni enerjili araç ihraç eden ülkede söz konusu araçların ihracatı bir yıl önceye göre yüzde 160'lık büyüme sergiledi.

Çin'in en hızlı büyüyen elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, 70'in üzerinde ülke ve bölgeye otomobil ihraç etti.

Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi Limited Şirketi'ne bağlı Otomotiv Strateji ve Politika Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Zhu Yifang, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün, ölçek ve kalite açısından rekabet avantajı kazandığını ve ihraç edilen Çin markalı araçların uygun maliyete sahip olduğunu söyledi.

Güçlü büyüme ivmesini temel alan Çin, özellikle geniş kırsal bölgelerinde yeni enerjili araç sektörüne olan politika desteğini arttırdı.

Mayıs ayında kırsal bölgelerde yaşayanların yeni enerjili araç satın almalarını desteklemek amacıyla bir yönerge yayımlayan Çin, şarj altyapısının inşasını desteklemeye odaklandı.

Yurtiçi tüketim potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak isteyen ülke, yeni enerjili araçlara yönelik imtiyazlı satın alım vergi politikasını 2027'nin sonuna kadar uzattı.

İlk tahminlere göre bu politikanın, 520 milyar yuanlık (yaklaşık 72,91 milyar ABD doları) vergi muafiyeti ve indirimine karşılık gelmesi bekleniyor.

Son yıllarda şarj tesisleri de dahil olmak üzere altyapıda kayda değer iyileşme görüldü.

Şarj kümelerinin sayısı, 2015'te 100.000'in biraz altındayken 2022'de 5,21 milyona yükseldi. Bu yılın Mayıs ayı sonu itibariyle Çin'de şarj sütunları yaklaşık 6,36 milyon adede ulaştı.

2022 sonu itibariyle Çin'de 1.000 kişi başına 226 araç düştü ve birçok ailenin daha önce hiç aracı olmamıştı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfeng, otomobil piyasasında halen büyüme imkanı bulunduğunu söyledi.

Yeni enerjili araçların Çinli tüketiciler arasında daha popüler hale gelmesiyle üçüncü ve dördüncü kademe kent ve kırsal alanlarda daha hızlı bir piyasa büyümesinin yaşanabileceğini belirten Fu, 1.000 kişiye düşen araç sayısının gelecekte 400'e çıkmasının olası olduğunu sözlerine ekledi.

Fu, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün, büyük ölçekli, küreselleşmiş ve yüksek kaliteli gelişimde yeni bir aşamaya girdiğini ve Çin'in modern endüstriyel sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.