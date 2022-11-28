Çin'in Guangzhou Kenti Uluslararası Finans Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

Hava fotoğrafında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentinin Nansha Yeni Bölgesi'nde bulunan Çin (Guangdong) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin bir bölümü görülüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

GUANGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Organizatörlerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 19. Uluslararası Finans Forumu (IFF) 2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde gerçekleşecek.

Çevrimiçi düzenlenecek olan forum, "Durmadan Değişen Dünya: Ortak Geleceğimizi Yeniden Şekillendirmek" teması etrafında gerçekleşecek. Forumda, küresel ekonomik görünüm, borç riskleri ve önleme, iklim yatırımı ve karbon fiyatlandırması, Kuşak ve Yol Girişimi ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin gelişimi gibi konular ele alınacak.

Etkinlikte Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların liderleri, önde gelen küresel finansal kurum ve kuruluşların yöneticileri ve akademisyenler yer alacak.

Üç günlük konferans sırasında IFF, küresel ekonomi ve Çin'in 2023 ekonomik görünümü hakkındaki yıllık raporu olan Küresel Finans ve Kalkınma Raporu'nu yayınlayacak. Ayrıca, iklim değişikliğini hafifletme çabalarından dolayı finans kurumlarının ve işletmelerin onurlandırıldığı Yeşil Finans Ödülü'nün kazananları da açıklanacak.

Bu yılki toplantı, IFF ve Guangzhou belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlendi. 2003 yılında Beijing'de kurulan IFF, diyalog ve iletişim ve çok taraflı işbirliği için uzun süredir devam eden, üst düzey bir platform olan bağımsız, kar amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu.