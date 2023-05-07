Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Küresel Çapta İş İnsanları Yoğun İlgi Gösterdi

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Cuma günü sona eren 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), canlı bir ticarete ve rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Cuma günü sona eren 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), canlı bir ticarete ve rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Fuar 15 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde üç ayrı aşamada gerçekleştirildi.

Çin Dış Ticaret Merkezi, 35.000 şirketin çevrimdışı olarak katıldığı fuara fiilen katılan kişi sayısının ise 2,9 milyonu aştığını belirtti. Her iki sayı da yeni rekorları temsil ediyor.

Fuar, 220'den fazla ülke ve bölgeden iş insanını kendine çekerken, katılımcılar çevrimdışı ve fiili katılım yoluyla etkinlikte yer aldı.

SES 1 (İngilizce): TOM KEFALAS, Kanton Fuarı'na katılan Yunan iş insanı:

"2002 yılından bu yana, yani çok uzun yıllardır Kanton Fuarı'nı ziyaret ediyorum. Son 20 yıldır burada Çinli dostlarımızla birlikte çalışıyoruz. Esas olarak tedarikçilerimizi görmek ve yeni iş fırsatlarını görüşmek için fuarı ziyaret ediyorum. Çinli tedarikçilerin her türlü kaliteyi üretebileceğini düşünüyorum. Bu her zaman alıcıların belirleyeceği özelliklere bağlı. Eğer alıcılar istediklerini doğru şekilde belirlerse, Çinli üreticiler de tamamen aynı şekilde üretimi yapacaklardır."

SES 2 (İngilizce): GISELLE BONET, Kanton Fuarı'na katılan Venezuelalı iş insanı:

"Son 10 yıldır burada yaşıyorum. 17'den fazla ülke için ticaret ve lojistik hizmetleri veriyorum. Çin'de olmaktan çok memnunum çünkü şu anda burada çok fazla iş yapıldığını görüyorum. Noel ürünleri en çok aranan, en çok satılan ürünler. Herkes Noel süslemeleriyle çok ilgileniyor. Çin'de her yıl çok güzel yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Kanton Fuarı yeni ürünler ve yeni eşyalar bulmak için en iyi yer."

SES 3 (İngilizce): BABAK AMIN, Kanton Fuarı'na katılan İranlı iş insanı:

"2008 yılından bu yana Kanton Fuarı'na katılıyorum. Bu süre zarfında Çin'de pek çok şey değişti, çok fazla büyüme oldu ve ayrıca ürünlerin kalitesi 2008'dekinden çok daha iyi. Ayrıca benim için en önemlisi satış sonrası hizmet. Şu anda eskisinden çok çok daha iyi. Hizmet verenler bunu önemsiyor ve müşteriler artık 'tamam satın aldım ve bitti' diye düşünmüyor. İşte 2008 ile şimdi arasındaki fark bu."

SES 4 (İngilizce): ADI DAGAN, Kanton Fuarı'na katılan İsrailli iş insanı:

"25 yıldır Hong Kong'da yaşıyorum. Üç yıl aradan sonra tekrar fuarda olmaktan çok mutluyuz. Bunun yerini hiçbir şey tutamaz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)