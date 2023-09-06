Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni gemi taşımacılığı hizmeti başlatıldı

Çin'in güneyindeki Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan Güney Amerika'nın doğu kesimine yeni bir düzenli doğrudan gemi taşımacılığı hizmeti başlatıldı. İlk kargo gemisi, Pazartesi günü Nansha Limanı'ndan ayrılarak Brezilya'ya gitmek üzere yola çıktı. Liman yetkililerine göre bu hizmet, Güney Amerika'daki işletmeler ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi arasındaki ticaretin artmasına katkıda bulunacak.