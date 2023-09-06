Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni gemi taşımacılığı hizmeti başlatıldı
Çin'in güneyindeki Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan Güney Amerika'nın doğu kesimine yeni bir düzenli doğrudan gemi taşımacılığı hizmeti başlatıldı. İlk kargo gemisi, Pazartesi günü Nansha Limanı'ndan ayrılarak Brezilya'ya gitmek üzere yola çıktı. Liman yetkililerine göre bu hizmet, Güney Amerika'daki işletmeler ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi arasındaki ticaretin artmasına katkıda bulunacak.
1. Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Nansha Limanı'ndan Güney Amerika'nın doğu kesimine yeni bir düzenli doğrudan gemi taşımacılığı hizmeti başlatıldı. İlk kargo gemisi, Pazartesi günü Nansha Limanı'ndan ayrılarak Brezilya'ya gitmek üzere yola çıktı.
Liman yetkililerine göre BRICS ülkelerine yönelik bu yıl başlatılan beşinci uluslararası deniz rotası olan söz konusu hizmet, Güney Amerika'daki işletmeler ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi arasındaki ticaretin artmasına katkıda bulunacak.
Tian Le V.42 adlı gemi, Brezilya'nın Vitoria ve Santos kentlerine uğrayacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)