Çin İlaç Şirketi Rusya ve Endonezya'dan 30.000 Ton Geleneksel Çin Tıbbı Malzemesi İthal Edecek

Çin'in önde gelen geleneksel Çin tıbbı üreticisi Guangzhou İlaç Holding Limited Şirketi (GPHL), önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ve Endonezya'dan yaklaşık 30.000 ton geleneksel Çin tıbbı malzemesi ithal etmeyi planladığını duyurdu. GPHL, bu ithalatın geleneksel Çin tıbbının fiyatlarında istikrar sağlayacağını ve sektörün sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğini belirtti.

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Wangcheng ilçesine bağlı Qiaokou kasabasındaki bir sağlık merkezinde geleneksel Çin tıbbı uygulayan bir eczacı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

GUANGZHOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen geleneksel Çin tıbbı üreticisi Guangzhou İlaç Holding Limited Şirketi (GPHL), önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ve Endonezya'dan yaklaşık 30.000 ton geleneksel Çin tıbbı malzemesi ithal etmeyi planladığını duyurdu.

Duyurunun yapıldığı Salı günü GPHL'nin iştiraki, Rusya'dan meyan kökü, geven otu (Astragalus) ve Şizandra üzümü gibi yaklaşık 20.000 ton ve Endonezya'dan frangipani çiçeği gibi yaklaşık 10.000 ton geleneksel Çin tıbbı malzemesi satın alınmasına yönelik toplamda yaklaşık 1,3 milyar yuan (182 milyon ABD doları) değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladı.

GPHL, söz konusu alımın, geleneksel Çin tıbbı malzemelerinin fiyatlarında istikrar sağlayacağını ve sektörün sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğini söyledi.

GPHL Genel Müdür Yardımcısı Wu Changhai, soğuk havası ve zengin biyoçeşitliliğiyle Rusya'nın, soğuk bölgelere özgü çeşitli şifalı bitkiler ürettiğini belirtti. Wu, Endonezya'nın şirketin şifalı bitki içeceklerinin önemli bir bileşeni olan frangipaninin ana üretici ülkelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

İthal edilen tıbbi özelliklere sahip malzemeler, Çin'de geleneksel Çin tıbbının önemli bir kaynağını oluşturuyor. Çin'de 2020 yılında uygulamaya giren ithal tedavi amaçlı malzemelerin yönetimine ilişkin gözden geçirilen önlemler, bu tür ithalatların yapılmasını teşvik ediyor.