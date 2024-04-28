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Çin'de hortum: 5 ölü

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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

- Çin'de hortum: 5 ölü

GUANGDONG - Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum ve dolu yağışı ardında büyük yıkım bıraktı. Hortum nedeniyle kentte 5 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. En yükseği 5 olan şiddet seviyesine göre hortumun şiddetinin 3 olduğu ve yaklaşık 1 kilometrelik mesafede hareket ettiği belirlendi. Yetkililer, Guangzhou acil durum ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekiplerinin hortum ihbarının ardından hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı. Kurtarma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirten yetkililer, 141 fabrika binasının hasar gördüğünü ve hiçbir konutun yıkılmadığını söyledi.

Öte yandan, Guangzhou'nun bazı bölgelerinde de dolu yağışı görüldü. Yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle binalar ve araçlar büyük hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Guangzhou Guangdong Çin Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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