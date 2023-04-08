Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi

GUANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nin Baiyun Salonu'nda çay içip sohbet ediyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

GUANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde su kenarında çay içerek manzara eşliğinde geçmiş ile bugünü ele alıyorlar, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde gezerek sohbet ediyor ve arada bir mola vererek bahçenin manzarasını seyrediyor, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde gezerek sohbet ediyor ve arada bir mola vererek bahçenin manzarasını seyrediyor, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nin Baiyun Salonun'da bir Guqin ezgisi olan "Yüksek Dağ ve Akan Su"yu dinliyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)