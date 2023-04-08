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Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi

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GUANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme GerçekleştirdiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nin Baiyun Salonu'nda çay içip sohbet ediyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

GUANGZHOU, 8 Nisan (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme GerçekleştirdiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde su kenarında çay içerek manzara eşliğinde geçmiş ile bugünü ele alıyorlar, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme GerçekleştirdiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde gezerek sohbet ediyor ve arada bir mola vererek bahçenin manzarasını seyrediyor, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme GerçekleştirdiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nde gezerek sohbet ediyor ve arada bir mola vererek bahçenin manzarasını seyrediyor, 7 Nisan 2023.(Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Xi, Macron ile Gayriresmi Görüşme GerçekleştirdiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çam Bahçesi'nin Baiyun Salonun'da bir Guqin ezgisi olan "Yüksek Dağ ve Akan Su"yu dinliyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Xi Jinping Guangzhou Güncel Haberler

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