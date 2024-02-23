Guangzhou'da konteyner gemisi köprüye çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

GUANGZHOU, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Perşembe günü bir konteyner gemisinin bir köprüye çarparak köprünün kırılmasına ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazanın mürettebat hatası nedeniyle meydana geldiği yapılan ön soruşturmada tespit edildi.

Guangzhou Deniz Güvenliği İdaresi Başkan Yardımcısı Yin Qiang tarafından yapılan yazılı basın açıklamasına göre, konteyner gemisinin gövdesi mürettebat hatası nedeniyle sabah 05.30 sularında Nansha bölgesindeki Lixinsha Köprüsü'nün 18 numaralı ayağına çarptı. Bunun ardından ise geminin pruvası 19 numaralı ayağa çarparak köprünün bir kısmının kırılmasına neden oldu.

Guangzhou Ulaşım Bürosu Baş Mühendisi Zou Xiaojiang, potansiyel güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla, ciddi şekilde eğilen 19 numaralı ayak ile dengesizlik riski taşıyan ilgili yapıların söküleceğini bildirdi.

Köprü ile bağlantı sağlanan bir adada yaşayan yaklaşık 9.100 kişinin seyahat ve ulaşımını desteklemek üzere feribot ve otobüsler ayarlandı.

Açıklamada, adadaki kişilere su ve yiyecek tedarik edildiği ve kırılan su boru hattının da onarıldığı belirtildi.