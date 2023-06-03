Dusko Tosic, maçı tribünden takip etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Beşiktaş- Kasımpaşa müsabakasını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta önemli bir konuk vardı. Kariyerinde iki takımda da forma giyen Dusko Tosic, müsabakayı tribünden izledi.

Sırp futbolcu, 2015 ila 2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giydi. Dusko Tosic, Çin'in Guangzhou City takımında forma giydikten sonra 2021 yılında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Tosic, Paşa'da geçirdiği yarım sezon sonrası da yeşil sahalara veda etmişti. - İSTANBUL