Çin'deki Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanları Aşırı Sıcaktan Korumak İçin Önlemler Alındı
Güncel Haberler
GUANGZHOU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde, buz gibi meyvelerin tadını çıkaran dev panda, 13 Temmuz 2023. Guangzhou'daki Hayvanat bahçesinde, yaz sıcağında hayvanları serinletmek için çeşitli önlemler alındı.
GUANGZHOU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde, buz gibi meyvelerin tadını çıkaran dev panda, 13 Temmuz 2023.
Guangzhou'daki Hayvanat bahçesinde, yaz sıcağında hayvanları serinletmek için çeşitli önlemler alındı. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel