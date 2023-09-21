Çin'de 50 Metrelik Konteynerlerle Yük Treni Hizmeti Başladı

Çin'in doğusundaki Shanghai, güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou, iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha ve güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den yola çıkan intermodal ekspres trenleri, 50 metrelik konteynerlerle düzenli yük treni hizmetine başladı. Çin Devlet Demiryolları Grubu tarafından geliştirilen bu konteynerler, bugüne kadar kullanıma sunulan en büyük konteynerlerdir.

GUANGZHOU/SHANGHAİ, 21 Eylül (Xinhua) -- 50 metrelik konteynerlerin yüklendiği intermodal ekspres trenleri, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai, güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou, iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha ve güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den yola çıktı. Trenler, böylelikle düzenli yük treni hizmet gücüne katılmış oldu.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından tarafından bağımsız olarak geliştirilen 50 metrelik konteynerlerin her biri, 36 ton ağırlığa ve 30,85 ton yük kapasitesine sahip. Bu konteynerlerin hacmi 114,4 metreküpe ulaşıyor. Bu, 40 metrelik uluslararası standart konteynerlere kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor. Bu konteynerler, Çin'de bugüne kadar kullanıma sunulan hacim bakımından en büyük konteynerler oldu.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Minhang Tren İstasyonu'nda ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde doğru yola çıkan, 50 metrelik konteynerler yüklenmiş bir intermodal ekspres treni, 20 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)