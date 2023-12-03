Dünya Medya Zirvesi Guangzhou'da Başladı

Dünyanın en büyük haber kuruluşlarını bir araya getiren, dünya medyasının bugünü ve yarınının tartışıldığı ' Dünya Medya Zirvesi'nin 5'incisi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden Guangzhou'da başladı. Uluslararası alanda gerçekleşen en büyük medya zirvelerinden kabul edilen 'World Media Summit' 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ' Dünya Medya Zirvesi?, Guangzhou'da resmi törenle başladı. Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Avustralya'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede medya kuruluşlarını bir araya getirerek basının bugünü ve yarınının münazara edildiği organizasyon geniş bir katılıma sahne oldu. Dünyanın en büyük haber ajansları, televizyonları, gazeteleri ve uluslararası kuruluşlarının katılım sağladığı, Türkiye'nin en büyük haber ajansı Demirören Haber Ajansı (DHA) da katılım sağlıyor.

101 ÜLKEDEN KATILIM

Beş kıtadan 101 ülke medyasının iştirak ettiği 5'inci Dünya Medya Zirvesi, 400'ü aşkın gazeteci ve medya yöneticisinin yanı sıra Çin devlet kurumları, Birleşmiş Milletler gözlemcileri ve uluslararası kuruluşlara da ev sahipliği yapıyor. Açılış seremonisine Çin medyasının gelişimini konu alan bir video ile başlanan organizasyonda, Çin merkezli Xinhua Haber Ajansı'nın Genel Müdür Yardımcısı Yuan Bingzhong ve Xinhua Haber Ajansı Genel Müdürü Fu Hua, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

KÜRESEL GÜVENİN ARTIRILMASI, MEDYA GELİŞİMİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Guangdong ve Yunnan eyalet yönetimlerinin ortak olarak organizasyonunu üstlendiği World Media Summit'te Çince, İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça simultane çevirileri anlık olarak yapılıyor. Bölgenin en büyük otellerinden ve turizm sembollerinden LN Garden Hotel'de gerçekleştirilen zirvenin bu seneki ana teması 'Küresel Güvenin Arttırılması ve Medya Gelişiminin Teşvik Edilmesi' olarak belirlendi.

İnsan odaklı kamu diplomasisi, medyanın güncel sorunları, global dünyada medyanın gelişimi, yeni iletişim teknolojilerinin basına etkisi ve ekonomi-basın ilişkisi konu başlıklarının konuşulacağı zirve, toplam 4 oturumda 6 Aralık'a kadar devam edecek.