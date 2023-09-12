Çin İthalat ve İhracat Fuarı İstanbul'da Tanıtıldı

Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Fuar, 15 Ekim'de Guangzhou kentinde başlayacak.

İSTANBUL, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ve Türk iş dünyası liderlerinin katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği etkinliğe Çin Dış Ticaret Merkezi Genel Direktörü Chu Shijia ve Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da katıldı.

134. Kanton Fuarı, 15 Ekim'de Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde başlayacak. Fuarın çevrimiçi platformu ise 4 Kasım'daki kapanışa kadar katılımcı ve alıcılara hizmet verecek.