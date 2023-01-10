Çinli Nev Üreticileri Daha Büyük Pazar Payı İçin Rekabet Ediyor

GUANGZHOU, 10 Ocak (Xinhua) -- Kısa süre önce sona eren 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki rekabetçi Çinli otomobil üreticileri, elektrikli ve akıllı araç pazarında rekabet etme konusundaki hırslarını ve güvenlerini gösterir bir şekilde yeni enerjili araçlardaki (NEV)...

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti'nin Guangzhou şehrindeki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi'nde düzenlenen 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

GUANGZHOU, 10 Ocak (Xinhua) -- Kısa süre önce sona eren 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki rekabetçi Çinli otomobil üreticileri, elektrikli ve akıllı araç pazarında rekabet etme konusundaki hırslarını ve güvenlerini gösterir bir şekilde yeni enerjili araçlardaki (NEV) en son gelişmelerini sergiledi.

Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin (GAC Grubu) bir NEV yan kuruluşu olan GAC Aion, tasarımı, akıllı sürüş kontrolü ve kabin keyfi sayesinde fuarda öne çıkan en yeni coupe Hyper GT modelini tanıttı.

Şirketin Genel Müdürü Gu Huinan, GAC Aion'un her yıl en az iki yeni model piyasaya süreceğini ve en son teknolojiye sahip akıllı elektrikli araç pazarında dünya çapında bir marka olmak için uluslararasılaşma stratejisini hızlandıracağını bildirdi.

GAC Aion, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 126 artışla yaklaşık 271.000 araç sattı. Gu'ya göre marka, 2030 yılına kadar 1,5 milyondan fazla araç satmaya çalışacak.

GAC Grubu Başkanı Zeng Qinghong, "Şu anda otomobil endüstrisi, yüzyılda görülmemiş köklü değişiklikler geçiriyor. 5G, bulut bilişim ve yapay zekayı içeren teknolojik yenilik, tüm sektörü etkileyen en önemli değişken haline geldi" dedi ve otomobil endüstrisinin yavaş yavaş düşük karbonlu ve akıllı bir gelişme eğilimi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Karmaşık tedarik zincirlerinden oluşan otomobil endüstrisi, bir ülkenin üst düzey üretiminin simgesi olarak kabul ediliyor. Otomobil fuarındaki birçok endüstri uzmanı, NEV sektörünün Çin'in gelişmiş üretimi için yeni bir "kartvizit" haline geldiğine ve muhtemelen tüketici harcamalarını teşvik etmeye ve tedarik zincirlerini artırmaya yardımcı olacak Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla müreffeh bir geleceğin habercisi olacağına inanıyor.

Çin'deki önde gelen NEV üreticileri, hızlı pazar genişlemesi ve politika teşvikleri sayesinde 2022'de güçlü bir satış artışı bildirdi. Çin'in en büyük NEV üreticisi BYD, NEV satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 208,64 artışla 2022'de 1,86 milyon adedin üzerine çıktığını açıkladı.

Şirket kaynakları fuarda Xinhua'ya, BYD'nin, küresel NEV endüstrisinin dönüşümünü desteklemek ve sıçramalı bir gelişme gerçekleştirmek için Blade batarya, DM-i ve DM-p hibrit sistemler, e-Platform 3.0 ve CTB batarya gövdesi entegrasyon teknolojisi gibi bir dizi teknolojiyi piyasaya sürdüğünü söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, 2022 Ocak-Kasım arasında ülkenin NEV satışları 6,06 milyon adedi geçti ve bu tür araçların pazar payı yüzde 25'e ulaştı.

Hızla genişleyen NEV pazarı, otomobil fuarında yatırımcıları da cezbetti. Fuarda düzenlenen bir etkinlikte otomobil Ar-Ge, tasarım, malzeme ve NEV şarjı gibi sektörleri kapsayan ve toplam yatırımı 33,2 milyar yuan (yaklaşık 4,89 milyar ABD doları) olan 34 önemli proje imzalandı.

Aralık ortasında düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'na göre Çin, 2023'te iç talebi genişletmek amacıyla NEV alımlarını desteklemeye devam edecek.

Otomobil üreticileri birliği, Çin'in 2023 için NEV satışlarının, 2022 için hesaplanan 6,7 milyon adete kıyasla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 9 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.