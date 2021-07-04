İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı
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İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı

İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı
Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verilirken vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümünde çıkış kapısı önünde şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.

VATANDAŞLAR ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Anka'nın haberine göre; bugün saat 18.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle 9 numaralı çıkış bölgesine güvenlik şeridi çekildi, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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