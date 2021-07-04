İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verilirken vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümünde çıkış kapısı önünde şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.
VATANDAŞLAR ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI
Anka'nın haberine göre; bugün saat 18.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle 9 numaralı çıkış bölgesine güvenlik şeridi çekildi, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.