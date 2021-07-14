İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve dışındaki noktalara seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve dışındaki noktalara seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul dışına çıkmak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları, kontuar ile pasaport bankoları önünde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Havalimanı girişinden itibaren oluşan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri yolcuları yönlendirdi.

Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafe ve maske kurallara uymayan yolcuları uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmalarının bilet satış ofisleri ve kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

"9 günlük tatil iyi geldi"

Memleketine Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İsa Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kademeli normalleşmenin ardından, Kurban Bayramı tatilindeki iznini değerlendirdiğini söyledi.

Yolcu Kürşat Yılmaz ise eşinin memleketi Malatya'ya Kurban Bayramı için gittiklerini belirterek, "9 günlük tatil iyi geldi. Biz de bunu fırsat bilip eşimin ailesiyle Kurban Bayramı'nı geçirmeye karar verdik. İstanbul Havalimanı gayet kalabalık. Umarım sağ salim döneriz tekrar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ