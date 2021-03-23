İstanbul Havalimanı'na 'erişilebilirlik' ödülü
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İstanbul Havalimanı'na 'erişilebilirlik' ödülü

23.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:24
İstanbul Havalimanı'na 'erişilebilirlik' ödülü

İstanbul Havalimanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçildi.

İstanbul Havalimanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçildi.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası alanda en önemli havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı bu kez erişilebilirlik alanında yurt içinden bir ödül aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde İstanbul Havalimanı 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçildi. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

"Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı oluşturmak boynumuzun borcu"

Konuyla ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı oluşturmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'na 'erişilebilirlik' ödülü
İstanbul Havalimanı'na 'erişilebilirlik' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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