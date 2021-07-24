İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, FATİH'TE psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, yaşadığı binanın çatısını yaktı.

, FATİH'TE psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, yaşadığı binanın çatısını yaktı. Daha sonra yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine çatıdaki tuğlaları fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi, Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şefik isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıyı yakan kişi yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatıda bulunan tuğlaları fırlattı. Çatıdaki adam, polisin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından teslim olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binanın çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı. Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, 'Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı' diye konuştu.

İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI
İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI
İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI
İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Volkan Demirel Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-FATİH'TE BİR KİŞİ ÖNCE YAŞADIĞI EVİN ÇATISINI YAKTI, SONRA İTFAİYECİLERE SALDIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 22:50:13. #1.15#

title