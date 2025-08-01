İstanbul FATİH su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...
Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
FATİH SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ŞEHREMİNİ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.08.2025 16:02:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185